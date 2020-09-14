İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:11

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek şehrinde yerel saatle 13.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Fars eyaletine bağlı şehirlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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