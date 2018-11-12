İran'da 39 Yıl Sonra Kadın Taraftarlar Statta Maç İzledi
İran'ın Persepolis takımı, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Kadın taraftarların karşılaşmayı 39 yıl sonra statta izlemesi, maçın önüne geçti.
İran'ın Persepolis takımı, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını konuk etti. 39 yıl sonra kadın taraftarların karşılaşmayı 39 yıl sonra statta izlemesi, maçın önüne geçti
500'E YAKIN KADIN VARDI
İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi. Başkent Tahran'daki Azadi (Özgürlük) Stadı'nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli'nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis'in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Taraftarlar arasında 500'e yakın da kadın futbolsever vardı. 1979 İran Devrimi'nden bu yana kadınlar, erkeklerin olduğu turnuvalara giremiyordu.
JAPON EKİP KAZANDI
Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken, İranlı ISNA haber ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığını kaydetti. Persepolis, ilk maçta rakibine 2-0 yenilmişti. Önceki günkü maç 0-0 sona erdi ve finali Japonya'nın Kashima Antlers takımı kazandı.
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Onların bir ATATÜRK'Ü yok çünkü. Kadınlar Atatürk'ün hakı ödenmez.....Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bence herkes iranı örnek alsın bazı konularda. müslüman ülkede genelev olmaz, kumarhane piyango loto olmaz, içki olmaz, faiz olmaz, cinsel istismarcılar üç yıl yatıp çıkamaz, ve daha büssürü şey. sırf yönetenler hata yapıyor diye sistemi eleştiremezsiniz. kaldı ki herifler kendi aracını yapıyor kendi elektroniğini üretiyor herşey kendinin. biz neyiz ki onları eleştiriyorsun?Cevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır.: Yallah irana2 1 Yayından Kaldır
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İrandaki şirket fabrikasına her ay 1 hafta gidiyorum. İçler acısı trajedi var iranda nerdeyse çalışanların çoğu ülkeden kaçmak istiyor fakirlik heryerde ama ülkeyi yöneten mollaların aileleri hep avrupada veya kanadada onlara fakirlik yok . Baskıyı kuranlar din pazarlayanlar refah içinde onların baskısı halkaCevap Yaz 11 2 Yayından KaldırDURUM AYNI: ne yapalım şimdi zamanında milletin ayagında çarık yoktu balolar veriliyordu bu ülkede o zmn millet memnunmuydu oşur alınıyordu insanlardan kominist düzen gibi on çuvaldan yedisi devletindi bide sakladınmı bunların gerisi nerde diye falakaya yatırıllıyordu insanlar beş çocukla üç çuval bugday kaç güne yeterdi insanlara balonun sırasımıymı ülke açken7 1 Yayından Kaldır