İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 354'e yükselirken, vaka sayısı 9 bin olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 354'e yükselirken, vaka sayısı 9 bin olarak açıklandı.



İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki Covid-19 onaylanmış vak'a sayısının 9 bin'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 958 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, "Bunlardan 64'ü hayatını kaybetti. Böylece toplam ölenlerin sayısı 354'e ulaştı" dedi.



Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının İran'ın başkenti Tahran'da kaydedildiği belirterek, ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 959 kişiye ulaştığını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA