İran'da 25 kentte korona virüs kısıtlamaları yeniden uygulanacak
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İran'da 25 kentte korona virüs kısıtlamaları yeniden uygulanacak

31.10.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:58
İran'da 25 kentte korona virüs kısıtlamaları yeniden uygulanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da artan korona virüs vakalarının ardından 4 Kasım tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca korona virüs kısıtlamalarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da artan korona virüs vakalarının ardından 4 Kasım tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca korona virüs kısıtlamalarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

İran'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile kısıtlamaların yeniden uygulanması kararı alındı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, halkın sağlık protokollerine uyması halinde devletin salgın ile daha etkin mücadele edebileceğini belirterek, vakalardaki hızlı yükselişe işaret etti. Ülkede korona virüs vakalarındaki hızlı artış sonrası kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceğini belirten Ruhani, "4 Kasım' tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca üçüncü ve dördüncü meslek grupları kapalı olacak" dedi.

Ruhani, kısıtlamalar kapsamında okullar ve üniversiteler başta olmak üzere, sinema ve tiyatro salonları, güzellik merkezleri, kuaförler, camiler, spor merkezleri, kapalı pasajlar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri, alışveriş ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağını açıkladı.

İran'da toplam vaka sayısı 612 bin 772'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 864'e ulaştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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