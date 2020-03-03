İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı

03.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:40

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.



İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testi pozitif çıkmıştır. Çünkü halk ile iç içeydiler. Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinden farklı virüslerle de temas etmiş olmaları ve böylece yeni bir virüs türünün ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla milletvekillerine zarar görmemeleri için halk ile irtibatlarını kesmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.



Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, "Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Kaynak: İHA