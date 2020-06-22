İran'da 22 kişi cenaze töreninde korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'da 22 kişi cenaze töreninde korona virüse yakalandı

İran'ın Yasuc şehrine bağlı bir kasabada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreninde 22 kişinin korona virüse yakalandığı belirtildi.

İran'da 22 kişi cenaze töreninde korona virüse yakalandı
22.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:48

İran'ın Yasuc şehrine bağlı bir kasabada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreninde 22 kişinin korona virüse yakalandığı belirtildi.

İran'da Yasuc Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Perviz Yazdenpenah, İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinin yönetim merkezi olan Yasuc şehrinde, korona virüs vakalarının arttığını ve bunun artan toplu törenler nedeniyle olduğunu söyledi. Şehirde son 24 saat içerisinde 236 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Yezdanpenah, sosyal mesafe önlemlerine önem verilmeden yapılan cenaze ve düğün törenleri nedeniyle korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.

Perviz Yezdanpenah, Yasuc şehrine bağlı bir kasabada korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze merasiminde, 22 kişinin korona virüse yakalandığını belirterek, "Halka tavsiyemiz sosyal mesafe önlemlerine ve maske kullanımına dikkat etmeleri. Aynı zamanda düğün veya cenaze gibi toplu tören ve merasimlere katılmamaları gerekir" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı Haber
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik Haber
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu Haber
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: İran'da 22 kişi cenaze töreninde korona virüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:21:23. #1.15#
title