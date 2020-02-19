İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi
Haberler » Dünya » İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi - Haberler

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

19.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:38
İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi

'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu 2 kişi üzerinde testlerin sürdüğü, detaylı sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Tahran merkezli ajansı Mehr'deki habere göre, İran'ın Kum kentinde 2 kişinin Covid-19 taşıdığı tespit edildi. Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kianoush Jahanpour, virüs tespit edilen 2 kişinin üzerinde yapılan testlerin sürdüğünü, son sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı oldukların dair bilgi paylaşılmadı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler