İran'da 2 bin 369 yeni koronavirüs vakası İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 659'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 75 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 659'a çıktı. Ülkede 2 bin 369 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 182 bin 525'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA