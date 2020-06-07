İran'da 2 bin 364 yeni koronavirüs vakası İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 281'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 72 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 281'e çıktı. Ülkede 2 bin 364 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 171 bin 789'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA