İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (DÜŞME ANI)

08.01.2020 07:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:24

İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Uçağın düşme anları amatör kameralarca kaydedildi. İran International TV kanalında yer alan bu görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Uçağın havada yandığı anlar-İrtifa kaybetmesi-Düşme anı

-Patlama

Kaynak: DHA