İran'da 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59 milyon kişi oy kullanabilecek
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İran'da 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59 milyon kişi oy kullanabilecek

İran'da 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59 milyon kişi oy kullanabilecek
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 59 milyondan fazla seçmenin 72 bin sandıkta oy kullanacağı açıklandı.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 59 milyondan fazla seçmenin 72 bin sandıkta oy kullanacağı açıklandı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü İsmail Musevi, 11 gün sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sayısal verileri paylaştı.

Musevi, nüfusu yaklaşık 83 milyon olan İran'daki 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 29 milyon 980 bin 38'i erkek ve 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 kişinin oy kullanabileceğini söyledi. Musevi, bunlardan 1 milyon 392 bin 148 kişinin ilk defa oy kullanacağını belirtti.

Musevi, 59 milyondan fazla seçmenin kurulacak 72 bin sandıkta oy kullanacağını ifade etti.

Muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani adaylık izni almıştı.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylıkları onaylanmıştı.

Ilımlı muhafazakar ve reformist kimlikleriyle bilinen isimlerden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Ali Laricani, Tebriz Milletvekilli Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade gibi isimlerin adaylığı ise veto edilmişti.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen ancak son yıllarda ülke yönetimiyle restleşen açıklamalarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da adaylık izni alamamıştı.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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İran'da 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59 milyon kişi oy kullanabilecek - Haberler
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