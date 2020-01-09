İran'da 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının vurulduğu iddiasına yalanlama
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İran'da 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının vurulduğu iddiasına yalanlama

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanladı.

09.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21
İran'da 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının vurulduğu iddiasına yalanlama

Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, 'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanlayarak, kazadan önce pilotun havalimanına dönmeye çalıştığını belirtti.


Rızayifer, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, uçağın pilot havalimanına dönmeye çalıştığı sırada düştüğünü, dolayısıyla "füzeyle vuruldu" iddiasının doğru olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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