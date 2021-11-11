İran'da 17 katlı bina yangında küle döndü

İran'ın Çalus şehrinde yer alan 17 katlı bina, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Çalus şehrinde 17 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. Çalus İtfaiye Kurumu Başkanı Sübhan Diyari, gün içerisinde söndürülen yangının gece yarısı yeniden başladığını belirterek, "Çarşamba yerel saatle 16.00'da başlayan yangın gece 02.00'da aşırı rüzgar nedeniyle yeniden şiddetlendi. Yangın söndürme çalışmalarına rağmen 17 katlı bina tamamen yandı" ifadesini kullandı.

Yangının binanın çatı katında başladığını belirten Diyari, "Çatı katında başlayan yangın kısa süre içinde diğer katlara sıçradı. 17 katlı binayı hızlıca tahliye ettik ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi.

(Aynur Sena Çabuk-İHA)