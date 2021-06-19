İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak... - Haberler
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