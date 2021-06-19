İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.