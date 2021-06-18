İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kurulan seçim sandığında oyunu kullandı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı (3)
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı (3)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
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