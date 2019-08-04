İran'da 11 yıl önce idam cezasına çarptırılan bilgisayar programcısı Kanada'ya geri döndü

İran'da, tasarladığı bilgisayar programının müstehcen sitelerde kullanıldığı gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen Saeed Malekpour, kısa süreli serbest bırakıldığı sırada İran'ı terk ederek Kanada'ya geri döndü.

İran'da yaşayan ve sağlık durumu kötüleşen babasını ziyaret etmek için ülkeye giren 39 yaşındaki Malekpour, daimi oturma izni ile çalıştığı Kanada'da tasarladığı bilgisayar programının, Farsça müstehcen sitelerde kullanıldığı suçlamasıyla 11 yıldır cezaevinde tutuluyordu. Euronews.com'da Görüntüle