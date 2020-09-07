İran'da 11 Ağustos'ta 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'da 11 Ağustos'ta 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek

İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi, 11. dönem Meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette 11 Ağustos'ta yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

İran'da 11 Ağustos'ta 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek
07.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:05

İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi, 11. dönem Meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette 11 Ağustos'ta yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

İran'da 21 Şubat'ta 11. dönem Meclis seçimleri yapılmış, 9 eyalette seçimler ikinci tura kalmıştı. İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi yaptığı açıklamada, 11. dönem meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette 11 Ağustos'ta tekrar sandık başına gidileceğini duyurdu. Musevi, "Doğu Azarbeycan, İsfahan, Elburz, İlam, Zencan, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah ve Gülistan Eyaletleri'nde ikinci tura kalan milletvekilleri için yeniden seçime gidilecek. Söz konusu 9 eyalette seçimlerin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı" dedi.

Korona virüs salgınının gölgesinde yapılacak olan seçimler için gerekli önlemlerin alındığını belirten Musevi, "Sağlık Bakanlığı ile birlikte seçim yapılacak bölgelerde sağlık protokollerinin uygulanması için gerekli genelgeyi eyaletlere gönderdik. Sandık başına oy kullanmak için gelecek olan vatandaşlar yanlarında dezenfektan, maske ve eldiven getirsinler" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Fatma Girik Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Terör Malatya Antalya
Şu an buradasınız: İran'da 11 Ağustos'ta 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 18:23:19. #1.15#
title