İran'da 10 yıl hapse çarptırılan eski Merkez Bankası Başkanı hakkındaki karar bozuldu - Haberler
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İran'da 10 yıl hapse çarptırılan eski Merkez Bankası Başkanı hakkındaki karar bozuldu

İran'da 10 yıl hapse çarptırılan eski Merkez Bankası Başkanı hakkındaki karar bozuldu
AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da Yüksek Mahkeme, döviz piyasasında manipülasyona neden olmak ve ekonomiyi zarara uğratmak suçlarından hapis cezasına çarptırılan eski Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve iki yardımcısı hakkındaki mahkumiyet kararlarını bozdu.

İran'da Yüksek Mahkeme, döviz piyasasında manipülasyona neden olmak ve ekonomiyi zarara uğratmak suçlarından hapis cezasına çarptırılan eski Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve iki yardımcısı hakkındaki mahkumiyet kararlarını bozdu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, alt mahkemenin Seyf ve yardımcıları Ahmed Arakçi ile Salar Agahani hakkında verdiği mahkumiyet kararları Yüksek Mahkemeden döndü.

Sanıklar hakkındaki suçlamaların uygun olmadığı kanaatine varan Yüksek Mahkeme, davayı yeniden görülmek üzere alt mahkemeye iade etti.

İran'da yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için 2018'de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla kurulan özel mahkeme, 16 Ekim'de döviz piyasasında manipülasyona neden olmak ve ekonomiyi zarara uğratmak gibi suçlamalarla yargılanan eski Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'i 10 yıl, yardımcıları Ahmed Arakçi'yi 8 ve Salar Agahani'yi de 13 yıl hapse mahkum etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin döneminde 2013'ten 2018'e kadar Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Seyf, Lübnan'daki Hizbullah'a milyonlarca dolar transfer edilmesinde oynadığı rol gerekçesiyle 15 Mayıs 2018'de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

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AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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