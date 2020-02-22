İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve ölü sayısı 5'e çıktı
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İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve ölü sayısı 5'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

22.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:30
İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve ölü sayısı 5'e çıktı

Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

Kaynak: AA
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