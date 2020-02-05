İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi: "Tetik mekanizması uygulanmayacak"

05.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:35

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhammed Vaizi, AB'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyi kabul ettiğini belirterek, "Aynı şekilde İran ile her alanda iyi ilişkiler kuracaklarını belirttiler" dedi.



İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde AB temsilcisi ile olumlu görüşmenin yapıldığını söyledi. AB'nin nükleer anlaşmanın korunmasına ilişkin ne gibi önerilerde bulunduğu yönündeki soruya cevap veren Vaizi, "AB ülkeleri tüm çabalarını gösteriyorlar ancak ABD baskısı altında fazla yapacakları bir şey yok" ifadesini kullandı.



İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasına karşılık İran'a yönelik BMGK yaptırımlarını geri getirilme teklifini değerlendiren Vaizi, "İran'a yönelik uygulanması öngörülen söz konusu Tetik mekanizması hayata geçirilmeyecek" dedi.



İngiltere, Almanya ve Fransa, 14 Ocak'ta İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasına karşılık Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokacaklarını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA