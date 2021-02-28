İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Kadın ve Sünnilerin haklarının ihmal edildiğini kabul ediyorum"
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Kadın ve Sünnilerin haklarının ihmal edildiğini kabul ediyorum"

28.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:39
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri:

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkede kadın ve Sünnilerin haklarının ihmal edildiği yönündeki eleştirileri kabul ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkede kadın ve Sünnilerin haklarının ihmal edildiği yönündeki eleştirileri kabul ettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Cihangiri Gülistan eyaletinde katıldığı bir programda ülkedeki sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Halkın din, mezhep ve etnik yapıya bakmaksızın eşit haklara sahip olduğunu belirten Cihangiri, "Sünnilerin ve kadınların haklarının ihmal edildiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cihangiri, hükümetin yönetici pozisyonlarında kadın sayısının artırılması için çabaladığını dile getirerek, Sünnilerin sorunlarının çözümünün de hükümetin yükümlülüğünde olduğunu aktardı.

Uluslararası camiada İran'ın daha güçlü bir imaj çizmesi için haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olması gerektiğinin altını çizen Cihangiri, şunları kaydetti:

"Gençleri, kadınları, farklı etnik yapı ve mezhepteki kişileri, İran'ın geleceğine dair umutlandırmalıyız. Coşkulu seçimler düzenlemenin sonucu, her mezhep ve eğilimden İranlıların, ülkenin hepsinin ortak mülkü olduğunu hissetmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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