İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı...

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri:
21.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:32

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını söyledi.

Tahran temaslarını sürdüren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi ve Cihangiri, heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Irak'ın bölgedeki rolünün artması ve ülkelerle ilişkilerinin gelişmesini desteklediklerini belirten Cihangiri, "Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı sorunlar yaşıyor. Petrol fiyatının düşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sorunlara yenilerini ekledi." ifadelerini kullandı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin ocak ayında Bağdat'ta öldürülmesi olayının ciddiyetle takip edilmesini isteyen Cihangiri, Tahran ile Bağdat arasında yapılan bazı anlaşmaların "kağıt üstünde kaldığını" ve bunların süratle uygulanması gerektiğini söyledi.

İran'ın yazın zor şartlarında da Irak'ın ihtiyaç duyduğu elektriği temin ettiğini dile getiren Cihangiri, "Verilen bu hizmetin ücretinin ödenmesini bekliyoruz. Irak'taki İranlı müteahhitlerin ve şirketlerin sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatların verilmesini bekliyoruz." dedi.

Irak Başbakanı Kazımi de zorlu Kovid-19 günlerinde Sünni, Şii, Kürt ve diğer tarafların anlaşarak hükümeti kurmayı başardığını ifade ederek, "Irak zor ekonomik şartlarla karşı karşıya. İki ülkenin ortak ekonomik komisyonlarının aktif hale gelmesine hazırız. Birbirimize yardım ederek sorunları aşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani de bölgenin terörizmden kurtulması ve güvenli hale gelmesi için yabancıların müdahalesi olmadan bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Şemhani, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) İran'a saldırı düzenleyen silahlı gruplar olduğunu savunarak, "Irak hükümetinden iki ülkenin güvenliğine tehdit oluşturan bu tür adımları önlemesini bekliyoruz." dedi.

İlk yurt dışı ziyaretini İran'a yapan Irak Başbakanı Kazımi, Tahran temasları kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.

Kazımi'ye Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor.

Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a yapması bekleniyordu ancak bu seyahat, Kral Selman Bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Güncel
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor
İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Engin Altay Mehmet Nuri Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Deniz Seki İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç İrfan Buz Ünal Karaman Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Başakşehir Üniversite
Şu an buradasınız: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 23:45:03. #1.14#
title