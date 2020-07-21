İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı... İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını söyledi.

Tahran temaslarını sürdüren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi ve Cihangiri, heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Irak'ın bölgedeki rolünün artması ve ülkelerle ilişkilerinin gelişmesini desteklediklerini belirten Cihangiri, "Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı sorunlar yaşıyor. Petrol fiyatının düşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sorunlara yenilerini ekledi." ifadelerini kullandı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin ocak ayında Bağdat'ta öldürülmesi olayının ciddiyetle takip edilmesini isteyen Cihangiri, Tahran ile Bağdat arasında yapılan bazı anlaşmaların "kağıt üstünde kaldığını" ve bunların süratle uygulanması gerektiğini söyledi.

İran'ın yazın zor şartlarında da Irak'ın ihtiyaç duyduğu elektriği temin ettiğini dile getiren Cihangiri, "Verilen bu hizmetin ücretinin ödenmesini bekliyoruz. Irak'taki İranlı müteahhitlerin ve şirketlerin sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatların verilmesini bekliyoruz." dedi.

Irak Başbakanı Kazımi de zorlu Kovid-19 günlerinde Sünni, Şii, Kürt ve diğer tarafların anlaşarak hükümeti kurmayı başardığını ifade ederek, "Irak zor ekonomik şartlarla karşı karşıya. İki ülkenin ortak ekonomik komisyonlarının aktif hale gelmesine hazırız. Birbirimize yardım ederek sorunları aşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani de bölgenin terörizmden kurtulması ve güvenli hale gelmesi için yabancıların müdahalesi olmadan bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Şemhani, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) İran'a saldırı düzenleyen silahlı gruplar olduğunu savunarak, "Irak hükümetinden iki ülkenin güvenliğine tehdit oluşturan bu tür adımları önlemesini bekliyoruz." dedi.

İlk yurt dışı ziyaretini İran'a yapan Irak Başbakanı Kazımi, Tahran temasları kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.

Kazımi'ye Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor.

Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a yapması bekleniyordu ancak bu seyahat, Kral Selman Bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA