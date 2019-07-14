İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar kalkarsa ABD ile müzakereye hazırız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlara son vermesi ve nükleer anlaşmaya geri dönmesi durumunda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlara son vermesi durumunda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını açıkladı.
Televizyonda yaptığı konuşmada Ruhani ayrıca, 2015 yılında imzalanan ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı üzerine Washington'un çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi şartını da ön koşul olarak sundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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