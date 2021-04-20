İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Viyana'daki görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Viyana'daki görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Viyana'daki görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde yüzde 60-70 oranında ilerleme sağlandığını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde yüzde 60-70 oranında ilerleme sağlandığını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın başkent Tahran'da siyasi aktivistler ile yaptığı görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. İran ile 4+1 ülkeleri arasında devam eden Viyana görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağladıklarını belirten Ruhani, "Viyana müzakerelerinde yüzde 60-70 oranında ilerleme sağladık. Eğer ABD sözünde durur ve doğru kararlar alırsa kısa zamanda sonuç elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin uyguladığı maksimum baskı politikaları başarısız oldu"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in belirlediği doğrultuda müzakerelerin sürdürüldüğünü belirten Ruhani, aceleleri olmadığını fakat her fırsattan en iyi şekilde istifade edeceklerini kaydetti. Maksimum baskı politikaları karşısında İran milletinin göstermiş olduğu direnç sayesinde başarı elde ettiklerini ve bu başarıyı sürdürmeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bugünkü görüşmelerde eskisinden daha güçlüyüz. ABD'nin uyguladığı maksimum baskı politikaları başarısız oldu. Bunu tüm dünya kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran ile 4 +1 ülkeleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. Müzakerelerde ise İran, tüm ABD yaptırımlarının kaldırılmasını şart koşmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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