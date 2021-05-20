İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Viyana'da ana yaptırımların kaldırılmasında anlaştık"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, enerji alanında yapılan yeni projelerin açılış töreninde konuştu. Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin, "Ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştık. Yaptırımlara ilişkin bazı detaylar hakkında ise müzakereler devam ediyor" dedi.

Ana yaptırımların kaldırılması hakkında bilgi veren Ruhani, "Petrol, petrokimya, sigorta, bankacılık, gemicilik ve Merkez Bankası'na yönelik yaptırımların kaldırılması hususunda anlaşma sağlandı. Bu konuda önemli adımlar attık. Nihai anlaşma için müzakerelerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı