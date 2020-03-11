İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı - Haberler
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsünün herhangi bir ülke veya bölgeye özel olmadığını söyleyerek İranlılardan dışarı çıkmamalarını istedi.

11.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:12
İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsünün herhangi bir ülke veya bölgeye özel olmadığını söyleyerek İranlılardan dışarı çıkmamalarını istedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulunda korona virüsüne ilişkin konuştu. Dünyanın korona virüsü tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve virüsün herhangi bir ülke veya bölgeye özel olmadığını söyleyen Ruhani, "Dünyadaki bir çok ülke korona virüsü ile mücadele etmekte. Virüs ulaşımı ve ekonomiyi olumsuz etkilemekte. Bu konuyu ciddiye almalıyız" dedi. Korona virüsünün insan hayatını tehdit eden önemli bir konu olduğunu vurgulayan Ruhani, İranlıları korona virüsünü ciddiye almaları hususunda uyararak, "Her ne kadar korona virüsü ölüm oranında diğer virüsler kadar tehlikeli olmasa da yayılma hızı ve sonuçları itibariyle tehlikeli olduğunu ispatlanmış" ifadesini kullandı.


Korona virüsü ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlara işaret eden Ruhani, bir kişi de görülen virüsün hızlı bir şekilde insanlara yayıldığını belirterek, "Korona virüsünün insanlar arasında oluşturduğu yayılma zincirini kesmek için kişisel bakım ve el temizliğine dikkat edilmeli. Aynı zamanda hiçbir şekilde şehirler arası ulaşıma devam edilmemeli. Sadece şehirler arası değil yaşadığınız şehirlerde de dışarı çıkmayın ve en güvenilir yer olan evlerinizde kalın" şeklinde konuştu.


"Nevruz tatilinde evlerinizde kalın"


İran'da yaklaşan nevruz tatiline ilişkin uyarıda bulunan Hasan Ruhani, 21 Mart tarihi ile başlayacak nevruz tatili nedeniyle korona virüsünün daha fazla yayılmaması gerektiğini belirterek, "Nevruz tatilinde evlerinizde kalın ve dışarı çıkmayın" dedi.


Korona virüsü ile mücadelede İranlılardan işbirliği beklediklerini ve sağlık yetkililerine yardımcı olmalarını isteyen Ruhani, korona virüsüne ilişkin haberlerin abartılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bana bir anda filan eyaletin virüsten dolayı yok olduğunu söylüyorlar. Ardından o eyaletin valisiyle konuştuğumda bana sadece 12 ölü olduğu bilgisi veriliyor. 12 ölü varsa 120 kişi de iyileşerek taburcu olmuş. Virüsü hafife aldığımızı söylemiyorum ama konuyu var olduğundan daha fazla büyütmeyelim" şekilde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Levent Can Dilek Yaman Gülben Ergen Burcu Kıratlı
Spor Falcao Adem Büyük Bülent Uygun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:10:31. #1.15#