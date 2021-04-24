İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesindeki muhafazakarları "siyasi grupçulukla" suçladı Açıklaması
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesindeki muhafazakarları "siyasi grupçulukla" suçladı Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesindeki muhafazakarları 'siyasi grupçulukla' suçladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki muhafazakarları "siyasi grupçuluk" yapmakla suçlayarak, polemikleri bir kenara bırakıp, ahlaki bir üslupla konuşmaya çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki muhafazakarları "siyasi grupçuluk" yapmakla suçlayarak, polemikleri bir kenara bırakıp, ahlaki bir üslupla konuşmaya çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgın ve muhafazakar kanadın hükümete yönelik eleştirileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) aşı almak için 178 milyon dolar talep edildiğini ancak paraları olmasına rağmen bunu transfer edemediklerini belirten Ruhani, şunları ifade etti:

"Yaptırımlar halkın yaşamını her açıdan etkiliyor dediğimizde bazıları inanmıyor ve ülke idaresinin nasıl olduğunu bilmiyor. Merkez Bankasına aşı için 100 milyon doların ayrılması talimatı verdim ancak bunun transfer edilmesinde sorun yaşıyoruz."

Ruhani, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası ve bazı ülkelerle ortak komisyonlarda yer alan bakanların gece-gündüz aşı temini için çalıştığını savunarak, "Ne yazık ki bazıları siyasi grupçuluk yapıyor ve tüm sorunları hükümete mal etmek için konuyu anlamak istemiyor. Aşıyı ithal etmek için 1 milyar 500 milyon dolara ihtiyacımız olduğunu anlamak istemiyorlar. Lütfen polemikleri bir kenara bırakalım. İnsani ve ahlaki bir üslupla konuşalım." dedi.

Paranın temini, transfer edilmesi ve aşının muhtelif ülkelerden alınmasında sorun yaşadıklarını aktaran Ruhani, "100 milyon doların bir ülkeden ürün aldığımız bir şirkete transfer edilmesinin ne kadar zaman aldığını bilmiyorlar. Para transfer edildiğinde de maliyeti yüzde 10 ila 15 daha fazla oluyor." bilgilerini paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı, Kovid-19 salgınında 18 eyaletin şartlarının iyi olmadığını ve 7 eyaletin daha kötü durumda olduğunu dile getirerek, "Halkın kurallara uymadığı rapor edildi. Sağlık kurallarına uyma oranı yüzde 60'ın altında. Bunu yüzde 90'ın üstüne çıkardığımızda bu dalgayı aşabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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