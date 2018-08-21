İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Sahip Olduğumuz Güçten Dolayı Saldırı Yapamıyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, savunma sanayisi yıldönümü nedeni ile düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "ABD, bizim sahip olduğumuz güçten dolayı saldırı yapamıyor, çünkü askeri bir saldırının doğuracağı sonuçların neler olacağını biliyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, savunma sanayisi yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Neden ABD bize karşı askeri saldırı gerçekleştirmiyor? İnsanların ölmesinden mi kaçınıyor? Bundan çok mu üzgün? Acıyor mu? Hayır. Bizim sahip olduğumuz güçten dolayı saldırı yapamıyor, çünkü askeri bir saldırının doğuracağı sonuçların neler olacağını biliyor" diye konuştu.

"Amerikalılar hükumetine güvenemiyor"

ABD Kongre ve Parlamento üyeleri, hükumete güvenemedikleri için İran'a askeri saldırı gerçekleştirilmesini önleyecek bir yasa düzenlediğini belirten Ruhani, "Bu şahsın (Donald Trump) güvenilmez bir şahıs olduğunu gördükten sonra böyle bir yasa düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Ruhani açıklamasının devamında, "Bize yaptırım uygularken, bize karşı baskı uyguladıkları esnada, her zaman bize karşı kötü bir tutuma sahip olan kongre, hükumetin İran'a saldırma hakkının olmadığı bir yasa düzenliyor. Bu İran'ın güçlü bir ülke olduğunun göstergesidir. İran'a saldıran kimse, bunun bedeline çok ağır bir şekilde öder" şeklinde konuştu. - TAHRAN