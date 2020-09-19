Ruhani: "Sağlık protokollerinin sıkılaştırılması gerek"
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Ruhani: "Sağlık protokollerinin sıkılaştırılması gerek"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaklaşan sonbahar mevsimine karşı sağlık protokollerinin sıkılaştırılması gerektiğini söyleyerek, halktan virüs ile mücadeleyi ciddiye almalarını istedi.

Ruhani:
19.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:51

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaklaşan sonbahar mevsimine karşı sağlık protokollerinin sıkılaştırılması gerektiğini söyleyerek, halktan virüs ile mücadeleyi ciddiye almalarını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen Korona virüs ile Mücadele Konseyi toplantısında konuştu. Korona virüsün insan sağlığı için tehlikesine işaret eden Ruhani, virüsün insan sağlığı dışında sosyal ve ekonomik zararlar da verdiğini belirerek, "Dünya genelinde 30 milyon kişi korona virüse yakalandı ve bir milyona yakın kişi ise hayatını kaybetti. Virüs ile mücadele noktasında önlemler aldık ve daha da almaya devam edeceğiz" dedi.

Uzun bir süre daha yeni tip korona virüs (Covid-19) ile birlikte yaşayacaklarını belirten Ruhani, sağlık protokollerine bağlı kalarak yaşamaya alışılması gerektiğine işaret ederek, "İnsanlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının ne zamana kadar devam edeceğini soruyor. Korona virüs kısa zaman içerisinde gidecek gibi durmuyor. Bu yıl sonu ve hatta bir sonraki yıl boyunca bu kurallara uymamamız gerekecek. Bunu bir yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor. Korona virüs aşısı bulunsa dahi sağlık kurallarına uymayı sürdürmeliyiz" dedi.

Ruhani, yaklaşan sonbahar mevsimine karşı sağlık protokollerinin sıkılaştırılması gerektiğini söyleyerek, halktan virüs ile mücadeleyi ciddiye almalarını istedi. Ülkede halkın sağlık protokollerine uyma oranının yüzde 20 azaldığını kaydeden Ruhani, "Halkın sağlık kurallarına uyma oranı yüzde 82'den yüzde 62'ye düştü. Bu bizim için ciddi bir sorun. Sonbahar mevsimine girdiğimizde bu kuralların daha ciddi uygulanması gerekiyor" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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