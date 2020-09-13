İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Petrol gelirimiz 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin petrol gelirinin son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin petrol gelirinin son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Açılış Töreni'nde konuşan Ruhani, ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Dünya tarihinde az görülen boyutta ekonomik yaptırımlarla karşı karşıyayız. 2011 yılında petrol gelirimiz 120 milyar dolarken bu rakam, geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolara geriledi. Bu durum toplumun ne kadar zor durumda olduğunu göstermektedir." dedi.

Yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, dünya ülkeleriyle ilişki olmaksızın yaşamın son derece zor olduğunu kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

Kaynak: AA