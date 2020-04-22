İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Petrol fiyatlarındaki düşüşten biz de zarar görüyoruz"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Petrol fiyatlarındaki düşüşten biz de zarar görüyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol üreticisi tüm ülkeler için zarara neden olduğunu söyleyerek, "Biz dahil petrol üreticisi tüm ülkeler fiyatların düşmesinden dolayı zarar etmekte" dedi.

22.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:22
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol üreticisi tüm ülkeler için zarara neden olduğunu söyleyerek, "Biz dahil petrol üreticisi tüm ülkeler fiyatların düşmesinden dolayı zarar etmekte" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesini değerlendiren Ruhani, petrol üreticisi ülkelerin zarar etmekte olduğunu söyledi. İran'ın diğer petrol üreticisi ülkelere göre daha az zarar edeceğini söyleyen Ruhani, "Tüm petrol üreticisi ülkeler petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı zarar etmekte. Bizim zararımız diğerlerine göre daha az olabilir ancak fiyatların düşüyor oluşunun bize bir faydası yok" dedi.

ABD yaptırımları nedeniyle petrole bağımlılıklarının azaldığını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Petrole olan bağımlılığımız azaldığı için petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı zararımız daha az olacaktır" ifadesini kullandı.

"Korona virüsü yenmiş değiliz"

Korona virüs ile mücadeleye ve sosyal mesafe önlemlerine devam edeceklerini söyleyen Ruhani, İranlılardan evde kalmaya devam etmelerini isteyerek, "Eğer önlemleri bırakır ve rehavete kapılırsak büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Gerekli olmadıkça dışarıya çıkmak ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat etmemek, Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine ters bir durum. Biz henüz korona virüsü yenmiş değiliz ve dünyadaki hiçbir bilim adamı veya sağlık merkezi bu virüsün ne zaman dünyayı terk edeceğine ilişkin bir öngörü ortaya koymuş değil. Covid-19 virüsüne kesin bir çözüm bulunmadığı sürece sosyal mesafe uygulamasına devam edilecek" dedi.

Hükümetin korona virüs ile mücadelede izlediği yolun hatalı olması halinde, aldığı kararları durduracağını belirten Ruhani, "Eğer vatandaşlarımız sağlık protokollerine uyarlarsa mücadelede başarılı oluruz. Bazı eyaletlerde Covid-19 vakalarında düşüş görmekteyiz. Bundan dolayı eyalet valilerimize teşekkür ederim. Bazı eyaletlerde ise artış yaşanmakta. Bu eyaletlerde sağlık protokolleri daha dikkatli uygulanmalı" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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