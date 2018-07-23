İran Cumhurbaşkanı Ruhani Özbekistan'a Geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ağustos ayında Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Özbekistan'a resmi ziyaret düzenleyecek. Ruhani, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Özbekistan ve İran arasında ikili ilişkileri geliştirme konularını değerlendirecek. Görüşmede, ticari ve ekonomik alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme, yatırımları arttırma, iki ülke arasında ulaşımı kolaylaştırma, karşılıklı uçuşların sayısını yükseltme gibi konular ele alınacak. Ayrıca, Ruhani uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde Özbekistanlı yetkililerle fikir alışverişinde bulunacak.

Ziyaret çerçevesinde Özbekistan-İran Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması bekleniyor.

Görüşmelerde Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman, İran-Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Kırgızistan-Çin ve Trans Afgan ulaşım koridorları projelerini hızlandırma konusu da masaya yatırılacak. - TAŞKENT