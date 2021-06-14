İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'ye nükleer anlaşmaya tam olarak uymaları çağrısında bulunarak, "Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'ye nükleer anlaşmaya tam olarak uymaları çağrısında bulunarak, "Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır." dedi.

İran Savunma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, konuşmasında nükleer anlaşma konusuna değindi.

İran tarihinde ilk defa yüzde 63 zenginleştirilmiş uranyum ürettiklerini ve daha fazlasına ihtiyaç duymaları halinde bunu da yapacaklarını söyleyen Ruhani, "Ülke savunması için kitle imha silahlarına ihtiyacımız yok. Nükleer enerji, sanayi ve teknolojik alanda ilerlemeye çalışıyoruz. Nükleer gücümüz nükleer silah için değildir. ABD ve AB ülkeleri İran'ı iyi anlamalıdır. Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD ve diğer ülkelerin taahhütlerine bağlı kalması halinde İran'ın da vaatlerini uygulayacağını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin, "Birçok taahhüdünüze dönmeyi kabul ettiniz ve uygulayacağınızı ilan ettiniz. Geriye kalan birkaç meseleyi de kabul edin ki dünya ve bölgemiz daha fazla barış, huzur ve yapıcı ilişkilere şahit olsun." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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