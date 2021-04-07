İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer anlaşmaya dönmek en iyi çözüm"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer anlaşmaya dönmek en iyi çözüm"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Nükleer anlaşmaya dönmek en iyi çözüm'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden canlanacağı bir döneme girdiklerini belirterek, "Anlaşmaya muhatap tüm ülkeler arasında tek seslilik oluşmuş durumda, tüm taraflar anlaşmaya dönme konusunda hemfikir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden canlanacağı bir döneme girdiklerini belirterek, "Anlaşmaya muhatap tüm ülkeler arasında tek seslilik oluşmuş durumda, tüm taraflar anlaşmaya dönme konusunda hemfikir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün ilk oturumu gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri hakkında konuştu. Ruhani, Viyana görüşmelerinde tarafların nükleer anlaşamaya geri dönüş iradesinin kendileri için zafer anlamı taşıdığını belirterek, "ABD, baskı politikalarının sonuç vermediğini ve diplomasi dışında bir seçeneklerinin olmadığını açık bir şekilde itiraf ediyor. ABD'nin müzakere talep etmesi veya 4+1 ülkeleri ile müzakere ederek sonuç almaya çalışması küçük şeyler değil" ifadesini kullandı.

Ruhani, "Nükleer anlaşmanın yeniden canlanacağı bir döneme girdik. Anlaşmaya muhatap tüm ülkeler arasında tek seslilik oluşmuş durumda, tüm taraflar anlaşmaya dönme konusunda hemfikir. Görüşmeler İran, 4+1 ve ABD, 4+1 arasında ayrı ayrı gerçekleştirildi. Bugün nükleer anlaşmaya dönmek en iyi çözüm" dedi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu hatırlatan Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde kendilerinin taahhütlerine döneceklerini belirterek, "ABD, baskı politikalarında başarısız olduğunu itiraf ediyor, tövbe etmek ve anlaşmaya dönmek istiyor. Elbette ABD'nin verdiği sözlere ne kadar bağlı kaldığı ve hangi adımları atacağını görmemiz lazım" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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