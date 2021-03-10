İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanmasının bölgede istikrar sağlayacağını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanmasının bölgede istikrar sağlayacağını söyledi

10.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:35
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanmasının bölgede istikrar sağlayacağını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmaya dönmesinin bölgesel istikrarın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmaya dönmesinin bölgesel istikrarın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, gündeme ilişkin meseleleri değerlendirdi.

ABD yönetimine yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmaya dönme çağrısını yineleyen Ruhani, "'Hukuka ve uluslararası yükümlülüklerinize geri dönün, çekinmeyin' diye Beyaz Saray'a defalarca çağrıda bulunduk. Siz yükümlülüklerinizi yerine getirirseniz biz de (nükleer anlaşmayla ilgili) askıya aldığımız tüm taahhütlerimize geri döneriz." dedi.

İran'ın ABD'nin yaptırımlarına rağmen nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini yalnızca anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya aldığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 15 raporunda bu durumun teyit edildiğini dile getiren Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanması ile bölgesel istikrarın birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Ruhani, şöyle devam etti:

"Siz anlaşmaya uyarsanız biz de son gününe kadar bu anlaşmaya bağlı kalacağız. O zaman daha iyi durum oluşacak. Bölgede daha iyi şartların oluştuğunu ve bu şartların bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu göreceksiniz."

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

Trump'ın başkanlık süresince İran ve ABD ile bölgedeki bazı müttefikleri arasındaki gerginlik zaman zaman doğrudan çatışma boyutuna taşınmıştı. Bu süreç boyunca İran'ın bölgede desteklediği milis gruplar Yemen'de Suudi Arabistan ve Irak'ta ABD güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

ABD'de göreve gelen Biden yönetimi ise Trump'ın aksine İran ile diplomasiyi tercih edeceğini ve Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları (1)
567: iran rejimine sorun abd ile düşman ilan ettiz 1979da nasıl abd ile hiçbir ilişkiniz olmadığı halde nükleer anlaşmaya niye dönsün
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Nükhet Duru Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanmasının bölgede istikrar sağlayacağını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:52:20. #1.15#
title