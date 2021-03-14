İran Cumhurbaşkanı Ruhani muhafazakar kanadı "siyasi çıkarlarının esiri olmakla" suçladı
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani muhafazakar kanadı "siyasi çıkarlarının esiri olmakla" suçladı

14.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:28
İran Cumhurbaşkanı Ruhani muhafazakar kanadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakar kesimi kastederek, "Ne yazık ki ülke içindeki bazı akımlar da kendi geçici siyasi çıkarlarının esiri oldular.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakar kesimi kastederek, "Ne yazık ki ülke içindeki bazı akımlar da kendi geçici siyasi çıkarlarının esiri oldular." dedi.

Ruhani, başkent Tahran'da Ekonomik Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde hükümete karşı attıkları adımlar nedeniyle isim vermeden muhafazakar kanadı eleştirdi.

İran ekonomisiyle ilgili genel verilerin, yaptırımların kontrol altına alındığını ve maksimum baskı politikasının "başarısızlığını" gösterdiğini savunan Ruhani, "Düşmanlar, İran'a yönelik hedefleri nedeniyle bu başarıyı küçümsemeye ve yok saymaya çalışıyor. Ne yazık ki ülke içindeki bazı akımlar da kendi geçici siyasi çıkarlarının esiri oldular. Bu akım İran halkının başarısını görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, 18 Haziran'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak isteyen bazı grupları yaptırımların kaldırılmaması için hükümete engeller çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.

Vaizi, "Seçimlere katılmak isteyen bazıları her ne sebeple olursa olsun yaptırımların kaldırılmasını kendilerinin çıkarlarına ters olarak kabul ediyor ve bu vesileyle hükümete saldırmak için bahanelere sahip olmak istiyorlar." demişti.

Ruhani hükümeti, muhafazakar kesimler tarafından ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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