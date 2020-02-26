İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (1)
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
26.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:33
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA