İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (1)
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (1)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:33
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (1)

, başkent 'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (1)
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