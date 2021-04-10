İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 sağlık protokollerine uyma oranının düştüğünü açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarının arttığı ülkede, sağlık protokollerine riayet etme oranının yüzde 56'ya düştüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarının arttığı ülkede, sağlık protokollerine riayet etme oranının yüzde 56'ya düştüğünü belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde, özellikle Nevruz bayramı nedeniyle ülke içinde yolculukların artmasının vaka sayılarına yansıdığına dikkati çeken Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, istatistik ve sayılar bize sağlık protokollerine ortalama yüzde 56 oranında riayet edildiğini gösterdi. Bunun bizi zora soktuğu açık ve bu durum herkes için sorun demektir."

Daha zor günlerin kendilerini beklediğini ve ülkeye aşı getirebilmek için çaba sarf ettiklerini belirten Cuumhurbaşkanı Ruhani, halka, alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

Nevruz bayramındaki hareketlilik vaka sayılarını artırdı

Nisan ayının başlarına kadar günlük ölüm sayılarının 100'ün altında, yeni vaka sayılarının ise 10 bin civarında seyrettiği ülkede, son dönemde hayatını kaybeden kişi sayısı bir günde 100'ün, yeni vaka sayıları ise 20 binin üstüne çıktı.

Ülkedeki dünkü verilere göre, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 22 bin 478 yeni vaka tespit edildi.

İran genelinde risk durumuna göre 257 şehir "kırmızı", 129 şehir "turuncu", 51 şehir "sarı" ve 11 şehir de "mavi" kategoride bulunuyor.

"Kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışlar yasakken, yüksek riskli olarak belirlenen "kırmızı" kategorideki şehirlerde bugünden itibaren hizmet vermesi zorunlu olmayan iş yerleri 10 gün kapalı kalacak.

Turuncu, sarı ve mavi kategorideki şehirlerde ise yerel kurullar sağlık protokolleri çerçevesinde gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler