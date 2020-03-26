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Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüse karşı sıkı önlemlerin başladığını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sıkı önlemlerin bugün uygulamaya geçtiğini söyledi.

26.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:34
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüse karşı sıkı önlemlerin başladığını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sıkı önlemlerin bugün uygulamaya geçtiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Ekonomi Komisyonu toplantısında konuşan Ruhani, "Bugün daha sıkı önlemler uygulamaya başlandı. Virüsün yayılma zincirini kırma amacıyla 8 Nisan'a kadar, 2 haftalık sosyal mesafe uygulanmasını dikkate aldık." dedi.

Kovid-19'la mücadeleye 1 milyar dolarlık fon

Ülkede gıda sorununun yaşanmadığını ve marketlerde halkın her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünün bulunduğunu dile getiren Ruhani, Ulusal Kalkınma Sandığından, Sağlık Bakanlığı ve İşsizlik Sigorta Sandığına 1 milyar dolarlık fon aktarmayı planladıklarını belirtti.

Ruhani, dün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını açıklamış ve hazırlanan planın öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, bu sabah Kovid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında alınan "ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı" kararının uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Yasağı ihlal eden araçlar 1 ay alıkonulacak ve sürücülere 500 bin tümen (yaklaşık 210 lira) para cezası kesilecek.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 77'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 27 bin 17 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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