İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüsünde ölü sayıları düşüşe geçti"
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Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüsünde ölü sayıları düşüşe geçti"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüs nedeniyle hastanelere başvuranların azaldığını ve virüs nedeniyle ölümlerde azalma görüldüğünü söyledi.

24.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:13
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüs nedeniyle hastanelere başvuranların azaldığını ve virüs nedeniyle ölümlerde azalma görüldüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. Ruhani ülke genelinde hastanelere korona virüs nedeniyle başvuran kişi sayısında azalma olduğunu söyleyerek, "Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında da düşüş var. Her iki haber de bizim için önemli. Aldığımız önlemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermekte" dedi.

İranlılara Sağlık Bakanlığından gelen uyarı ve tavsiyeleri ciddiye aldıkları için teşekkür eden Ruhani, "Korona virüs ile alakalı son rakamlar, halkın uyarıları dikkate aldığını göstermekte" şeklinde konuştu.

Ülke genelinde hastanelerdeki eksikliklerin tamamlanması ve sağlık çalışanlarına gerekli desteğin verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Elbette şu ana kadar büyük bir sorunla karşılaşmadık. Amacımız korona virüsün oluşturulduğu zinciri kırmak. Bunu da başaracağız" ifadesini kullandı.

Korona virüs taşıyan kişinin 14 gün evde veya hastanede karantina altında kalması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Korona virüs taşıyan bir kişinin topluma çıkmaması gerekiyor" dedi.

Ülke genelinde halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacakları marketler dışında diğer tüm iş ve ticaret merkezlerinin kapatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, okul ve üniversitelerin zorunlu olarak tatil edildiğini belirtti.

Nevruz nedeniyle ülke genelinde şehirler arası araç kullanımının fazla olduğuna işaret eden Ruhani, "Özellikle bugün Tahran-Kereç şehirleri arasında araç trafiğinin çok fazla olduğu bilgisi geldi. Şehirden çıkış yapan araç sahiplerinin kimler olduğu bellidir. Tatil sonrası şehirlerine dönecek olan bu araç sahiplerinin sağlık taramasından geçirilmesi gerekiyor. Bunun şehrin giriş noktalarında yapılması gerekmez çünkü uzun kuyruklar oluşacaktır. O yüzden gerekli sağlık taraması bu kişiler ile evlerden temas kurarak da yapılabilir" şeklinde konuştu.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükselirken, vaka sayısı 23 bin 49 olarak açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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