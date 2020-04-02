İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs, yıl sonuna kadar ülkede görülebilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs, yıl sonuna kadar ülkede görülebilir" - Haber
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs, yıl sonuna kadar ülkede görülebilir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsün önümüzdeki aylarda veya yıl boyunca ülke genelinde görülebileceğini ve halkın sosyal izolasyon önlemlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

02.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:35
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsün önümüzdeki aylarda veya yıl boyunca ülke genelinde görülebileceğini ve halkın sosyal izolasyon önlemlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. Ülke genelinde alışveriş ve ticari merkezlerin tekrar açılmasına ilişkin kararın 5 Nisan tarihinde görüşüleceğini belirten Hasan Ruhani, "Hep birlikte ülkenin temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız. İşine gitmek zorunda kalanlar sağlık protokolüne dikkat ederek gidebilirler" dedi.

Ruhani, vatandaşlarının sağlık ve ekonomik durumlarının kendileri için önemli olduğunu ve fakirlikle mücadelenin korona virüs ile mücadeleye benzediğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı halkın sağlığı için gerekli önlemeleri almalı. Bunun yanı sıra halk gerekli sağlık protokollerine bağlı kalarak günlük temel üretimlerini yapabilmeli" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüsünün önümüzdeki aylarda veya yıl boyunca ülke genelinde görülebileceğini söyleyerek, "Sosyal izolasyon önlemlerine devam etmemiz gerekir" dedi.

Ruhani henüz korona virüs ile mücadelede yolun sonuna gelmediklerini söyleyerek, "Şu an tüm dünya bu salgın hastalıkla mücadele ediyor. Eğer birlikte el ele verirsek korona virüsü yenebiliriz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haber
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Alkollü dansözlü drift partisi yapanları polis, böyle sıraya dizdi Haber
Alkollü dansözlü drift partisi yapanları polis, böyle sıraya dizdi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynadı
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Altay Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Fatih Terim Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs, yıl sonuna kadar ülkede görülebilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 14:12:35. #1.15#
title