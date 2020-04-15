İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs ve yaptırımlara rağmen iyi bir yıl geçireceğiz" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanların ülkenin içinde bulunduğu durumu kötü göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Bu yıl bizim için iyi bir yıl olacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanların ülkenin içinde bulunduğu durumu kötü göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Bu yıl bizim için iyi bir yıl olacak. Düşman, halkın umudunu kırmak için kara propaganda yapıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, hükümetin korona virüs ve işsizlikle mücadele ettiğini belirterek, "Bugün bizim endişemiz hem halkın sağlığı hem de işsizlik ile mücadeledir. Eğer bu iki sorunla iyi bir şekilde mücadele edersek, ülkeyi daha iyi duruma getirebiliriz" ifadelerini kullandı. Ruhani, tüm ülkelerin korona virüs ile mücadele etmekte olduğunu ve virüsün neden olduğu yeni durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İlk kez bir hastalık tarihsel anlam kazandı ve ülkeler korona öncesi ve sonrası şeklinde değerlendirmeler yapmaktalar" dedi.

İran'ın korona virüs ile mücadelede başarılı olması için tüm devlet kurumlarının kendi aralarında ve toplumla uyumlu şeklinde çalışması gerektiğini söyleyen Hasan Ruhani, "Hükümet kendi üzerine düşeni ve toplum kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. Hükümetin görevi korona virüsü taşıyanları tespit etmek ve onları toplumdan izole etmektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız iyi iş çıkardı" şeklinde konuştu.

Korona virüsün ilk teşhis edildiği günden itibaren ülke genelinde tüm hastanelerin halka gerekli hizmeti verdiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, hastanelerde hiçbir zaman tıbbi teçhizat ve yatak sorunu yaşamadıklarını belirterek, "Hiçbir zaman hastalarımız hastanelerde tıbbi teçhizat veya yatak sorunu yaşamadı. Bazı ülkelerde hastaların hastanelere müracaat ettiklerini ve boş yatak olmadığı için hasta kabulünün yapılamadığını gördük. Biz böyle bir durumda hiç kalmadık" dedi.

Ruhani, hükümetin bir diğer görevinin ise teşhis kitleri ve tıbbi teçhizat eksikliğini gidermek olduğunu söyleyerek, "Hükümet korona virüs ile mücadelede teşhis kitleri, solunum cihazları, eldiven, maske ve diğer dezenfektanları temin etmek zorundadır. Bu teçhizatların temini noktasında iyi bir çalışma yapıldı ve halkın ihtiyaçları karşılandı" dedi.

İyi bir durumda olduklarını belirten Ruhani, düşmanın içinde bulundukları durumu kötü göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Düşman, hükümet için geçtiğimiz yılın kötü, bu yılın ise çok daha kötü olacağının propagandasını yapmakta. Bu doğru değil. Onlar bu karalamaları ile halkın gönlündeki umudu kırmak ve yok etmek istiyorlar" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA