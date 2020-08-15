İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs aşısını bulan ülke veya şirketten aşıyı satın alacağız"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs aşısını bulan ülke veya şirketten aşıyı satın alacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs aşısı için çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Eğer herhangi bir ülke veya şirket korona virüs aşısını daha önce onaylarsa, o aşıyı satın almak için gerekli adımları atacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
15.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:08

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs aşısı için çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Eğer herhangi bir ülke veya şirket korona virüs aşısını daha önce onaylarsa, o aşıyı satın almak için gerekli adımları atacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, İran'ın Huzistan, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde korona virüs vakalarının azaldığına dikkat çekerek, "Ülke genelinde korona virüste azalan vaka sayılarının diğer eyaletlerde de olacağını umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

Korona virüsün ilk görüldüğü Şubat ayında halkın virüsü ciddiye almadığını belirten Ruhani, "Bazıları bir iki hafta içerisinde virüsün tamamen gideceğini düşünmekteydi. Ancak ikinci dalganın başlamasıyla halk korona virüsü ciddiye aldı ve kısa bir zamanda gitmeyeceğini gördü" ifadelerini kullandı.

Ruhani, korona virüsün uzun bir süre daha ülkede olacağına dikkat çekerek, "Yaşam tarzımızı uzun bir süre daha korona virüse göre değiştirmeliyiz. İş hayatını uzun bir süre kapalı tutamayız. Ancak korona virüsün uzun bir süre daha aramızda olacağı gerçeği ile yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüs aşısı için gerekli çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Eğer herhangi bir ülke veya şirket korona virüs aşısını daha önce onaylarsa, o aşıyı satın almak için gerekli adımları atacağız" dedi.

Ruhani, konuşmasında BAE ve siyonist İsrail rejimi arasında varılan diplomatik normalleşme kararına da değinerek, "BAE, kendi sırtını ABD ve siyonist İsrail rejimine dayayarak güvende olacağını ve ekonomik kalkınma yaşayacağını düşünüyor" ifadesini kullandı.

İran'ın BAE ve İsrail arasında varılan normalleşme kararını kesin bir şekilde kınadığını ve yanlış bulduğunu belirten Ruhani, BAE'nin Filistin halkına ve Kudüs'e ihanet ettiğini vurgulayarak, "İsrail rejimi, Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmek istiyor" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Manşet

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