İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Parmelin ile "nükleer anlaşma" ve "para transferini" görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kağıt üzerinde değil, fiili olarak yaptırımları kaldırmasının kendilerinin de askıya aldıkları taahhütlere dönmeyi beraberinde getireceğini belirterek, "Top şimdi Washington'ın sahasındadır.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kağıt üzerinde değil, fiili olarak yaptırımları kaldırmasının kendilerinin de askıya aldıkları taahhütlere dönmeyi beraberinde getireceğini belirterek, "Top şimdi Washington'ın sahasındadır." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani ile İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşma ve İsviçre'nin yaptırımları aşarak İran ile para transferini sağlamak için kurmayı planladığı mali kanalı ele aldı.

ABD yaptırımlarıyla ilgili tehdit, baskı ve zor yönteminin başarısız olduğunu yineleyen Ruhani, "ABD'nin maksimum politikası İran'ın direnişiyle yenilgiye uğradı. Sorunlar yalnızca akla dayalı yöntemler ve karşılıklı saygı ile çözülebilir." diye konuştu.

"Top şimdi Washington'ın sahasındadır"

Nükleer anlaşma çerçevesinde yeni konuların açılmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunan Ruhani, "İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili stratejisi nettir. ABD'nin kağıt üzerinde değil, fiili olarak yaptırımları kaldırması bizim de askıya aldığımız taahhütlerimize dönmemizi beraberinde getirecektir. Top şimdi Washington'ın sahasındadır. Yasal olmayan yaptırımları fiili olarak bir kenara bıraktıklarında her şey yoluna girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, bölgedeki sorunlarla ilgili İsviçre gibi ülkelerin her türlü girişimini memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, "Güvenliğin olmadığı şartlarda bölgedeki ve Avrupa'daki herkes zarar görüyor. Bölge ülkelerinin gerekli iradeyi ortaya koyması halinde İran güven oluşturucu adımlar atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki iç savaşın sona ermesi ve barışın tesis edilmesi için acil ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması, bölge ülkelerine yönelik silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunan Ruhani, Yemenli taraflar arasındaki müzakerelerin nihai çözüm yolu olduğunu söyledi.

İsviçre'nin kurmayı planladığı mali kanalın hayata geçirilmesinin zaruretine vurgu yapan Ruhani, bunun karşılıklı kapasitelerden yararlanmak için iyi bir adım olacağını söyledi.

"İsviçre çaba göstermeye hazırdır"

İran ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve iş birliğini artırmak için çaba göstereceklerini dile getiren Parmelin de yaptırımlara rağmen İsviçreli şirketlerin İran'da faaliyet yürüttüğünü hatırlattı.

Oluşturmayı planladıkları mali kanal ile ilgili olarak da Parmelin, "İran'ın bazı ülkelerdeki mali varlığının bu kanal vasıtasıyla transfer edilmesini kendimiz için görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası koşulların tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesi ve taahhütlerine uyması için fırsat oluşturduğunu aktaran Parmelin, İsviçre'nin bu doğrultuda çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Parmelin, Yemen'deki savaşla ilgili olarak da "İran bölgede sahip olduğu etkili rol ile başka ülkelerin de yardımıyla ve Avrupa Birliği ile Yemen'e huzurun dönmesine katkı sağlayabilir." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun