İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İsrail ile normalleşenler sonuçlarına katlanır"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İsrail ile normalleşenler sonuçlarına katlanır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE ve Bahreyn'e tepki göstererek, "Filistinlilere yönelik cinayetler her geçen gün artarken nasıl olur da bu ülkeler İsrail'e el uzatabilirler.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
16.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:47

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE ve Bahreyn'e tepki göstererek, "Filistinlilere yönelik cinayetler her geçen gün artarken nasıl olur da bu ülkeler İsrail'e el uzatabilirler. Bunun doğuracağı kötü sonuçlardan kendileri sorumlu olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasında başarısız olduğunu ve bunun İran milleti için zafer anlamına geldiğini belirterek, "ABD devreye sokmak istediği tetik mekanizmasında başarısız oldu. ABD, 20 Eylül tarihine kadar bu mekanizmayı aktifleştirmek istiyor. Ama ben şimdiden İran milletini bu zaferden dolayı kutluyorum. Çünkü başarısız oldular" ifadesini kullandı.

ABD'nin aktifleştirmek istediği tetik mekanizmasında yalnız kaldığını ve İsrail ile birkaç ülke dışında kimsenin Washington yönetimine destek vermediğini kaydeden Ruhani, "Dünyada sadece birkaç ülke ABD'ye bu konuda destek olmakta. Bu ülkeler dışında kimse ABD'nin yanında değil" dedi.

BAE ve Bahreyn'in İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasına tepki gösteren Ruhani, "Filistinlilere yönelik cinayetler her geçen gün artarken nasıl olur da bu ülkeler İsrail'e el uzatabilirler. Bunun doğuracağı kötü sonuçlardan kendileri sorumlu olacaktır" dedi. Bazı Arap ülkelerinin bölgede İsrail'e üs vermek istediğini belirten Ruhani, BAE ve Bahreyn'in Filistinlilere ve kendi halklarına ihanet ettiklerini vurgulayarak, "Maalesef kendi halkları Müslüman olan bu ülkelerin yöneticileri ne din biliyor ne de Filistinlilere karşı sorumluluklarını" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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