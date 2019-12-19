İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İslam ülkeleri için dijital para birimi oluşturabiliriz
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız. Karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız. Bugün merkez bankalarımızın katkısıyla İslam ülkeleri için dijital para birimi oluşturmanın temellerini atabiliriz." dedi.
19.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:46
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız. Karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız. Bugün merkez bankalarımızın katkısıyla İslam ülkeleri için dijital para birimi oluşturmanın temellerini atabiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com