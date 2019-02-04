İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İlaçların Yüzde 95'i İç Üretim"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ilaçların yüzde 95'ini kendilerinin ürettiklerini söyledi.

İran parlamentosunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam devrimi sonrasında tıp ve ilaç sanayisinde yaşanan ilerlemelere işaret ederek, "Geçmişle kıyasladığımızda bugün çok daha ileri bir noktadayız" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni Sağlık Bakanı Namaki'nin güven oylamasına ilişkin yaptığı konuşmada devrim öncesinde İran'da sadece 14 bin 700 doktorun olduğunu belirterek, "Bu sayının içerisinde 6 bin doktor İranlı değildi. Bunun yanı sıra ilaç ve tıp alanlarında tamamen dışa bağımlıydık" dedi.

Devrim sonrası ilaç ve tıp alanında İran'ın katettiği mesafeye işaret eden Hasan Ruhani, İslam devrimi ile birlikte doktor sayısının 140 bine çıktığını ve ilaç üretiminde yüzde 95'lik paya sahip olduklarını belirtti. "Devrim öncesine kıyasla 40 yılını geride bıraktığımız İslam Devrimi özellikle ilaç sanayisinde büyük ilerlemeler katetmiştir" diyen Ruhani, tüm ilerlemelere rağmen sağlık alanında henüz çözülmesi gereken sorunlar olduğunu belirterek, "Seçim döneminde de İran milletine vaadim ilaç üretiminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaktı. Bu anlamda yeni Sağlık Bakanımız Saeed Namaki'nin atacağı adımlar ile kalıcı çözümler getireceğine inanmaktayım" dedi.

İran'da 26 Aralık tarihinde hükumetin duyurduğu yeni bütçe tasarısına itiraz eden eski Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi istifa ettiğini açıklamıştı. Bugün yapılan güven oylamasında yeni Sağlık Bakanı Saeed Namaki oldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA