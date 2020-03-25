İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Covid-19 vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini belirtti
25.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:17
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs (Covid-19) vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com