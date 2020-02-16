İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Elimiz zayıfken ABD ile masaya oturmayacağız, onlar mecbur olacak
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Elimiz zayıfken ABD ile masaya oturmayacağız, onlar mecbur olacak

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

16.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:34
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Elimiz zayıfken ABD ile masaya oturmayacağız, onlar mecbur olacak

Cumhurbaşkanı , "Biz savaşa karşıyız, ABD'lilerin de savaş peşinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü ABD'liler savaşın kendileri için ne zararlar doğuracağını biliyor." dedi.


Ruhani, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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