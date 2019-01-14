- İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Düşmandan korkmuyoruz, sorunları aşacağız"

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Düşmandan korkmuyoruz. Sorunları aşacağız. ABD ve yandaşları bizim büyük milletimizin, cesur liderimizin teslim olmasına neden olamaz. Buna güçleri yetmez" mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Gülistan eyaletinde yer alan Günbedkavus ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Tüm gücümüz ile düşmanın karşısında duracağız" dedi.

Ruhani, açıklamasının devamında ABD'ye seslenerek "Siz İran halkının gıda, sağlık hizmetleri ve teçhizatlarından mahrum kalmalarını istiyorsunuz. Bunun için çaba gösteriyorsunuz ancak biz tüm komşularımız ve diğer dünya ülkeleri ile iyi bir ilişkiye sahibiz. Ülkemizin etrafında yer alan dost ve kardeş ülkelerimiz var. Komşu ülkelerimizde bir veya iki ülke ile bazı sorunlarımız var, bunları çözmek için de hazırız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İsrail ile ilgili "Biz zor koşullardayız. Siyonistler, bizim diz çökmemizi, teslim olmamızı istiyor ancak hiçbir zaman istediklerini elde edemeyecekler" şeklinde konuştu.

Ruhani konuşmasının devamında, "Düşmandan korkmuyoruz. Sorunları aşacağız. ABD ve yandaşları bizim büyük milletimizin, cesur liderimizin teslim olmasına neden olamaz. Buna güçleri yetmez" dedi.

"Uzaya Uydu Göndereceğiz"

İranlı lider önümüzdeki günlerde İran'ın uzaya iki uydu göndereceği haberini verdi. Ruhani, "Önümüzdeki günlerde uzaya iki uydu göndereceğiz. Bundan önce bu sahada girişimlerimiz olmuştu. Uzaya farklı araştırma uyduları göndermiştik. Ancak önümüzdeki günlerde göndereceğimiz uydular, ülkemizin tüm bilgilerini günlük olarak detaylı bir şekilde elde etmemize yardımcı olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA